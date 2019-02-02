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Ruhani: AB, ABD öfkesine karşı bağımsız hareket edebileceğini gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB'nin Instex sistemiyle gecikmeli de olsa ABD öfkesine karşı bağımsız hareket edebileceğini gösterdiğini ifade etti.

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İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi Draga Shtanbouk'un güven mektubunu sunduğu kabulde konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve AB'nin Instex sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, AB'nin İran ile ticareti devam ettirebilmek için oluşturduğu Instex mekanizmasının geciktiğini belirterek, "AB gecikmeli de olsa ABD öfkesine karşı bağımsız hareket edebileceğini gösterdi. Bundan dolayı memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bugün dünyanın Beyaz Saray ile karşı karşıya olduğunu savunan Ruhani, ABD yönetiminin  önemli istihbarat ve güvenlik şahsiyetlerini dahi kabul etmediğini ileri sürdü.

Dünya ve uluslararası kuruluşların ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını kınadığını kaydeden Ruhani,  "ABD'nin yanlış uygulamalarının ömrü kısadır ve İran'ın dünya ile ilişkilerini etkileyemeyecek. Hiç tereddüt yok ki bu dönemi atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, ABD yaptırımlarından ilişkilerini geliştirmek isteyen dünya halkları ve şirketlerinin zarar gördüğünü ve oluşturulan sorunun hedefinin hükümetler ve milletlerin ilişkilerini bozmak olduğunu savundu.  

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