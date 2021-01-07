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Dünya

AB: ABD seçimini Biden kazanmıştır

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen tarafından yapılan açıklamada, 'ABD seçimini Biden kazanmıştır' dedi.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 01:40 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 01:40
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Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'deki olayların ardından ABD başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazandığını, kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimi sonucunun resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto için barikatları aşarak Kongre binasına girmelerinin ardından Biden'ın Twitter'daki "Amerika bugün gördüğümüzden çok daha iyidir." mesajını alıntılayarak sosyal medyada paylaşımda bulundu.

AB Komisyon Başkanı, "ABD kurumlarının ve demokrasinin gücüne inanıyorum. Yönetimin barışçıl şekilde devri esastır. Başkanlık seçimini Joe Biden kazanmıştır. Gelecek ABD Başkanı olarak kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

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