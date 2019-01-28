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AB, ABD'nin İspanyol zeytinlerine uygulamaya başladığı gümrük vergilerini Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıyacak

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin İspanya'dan ithal edilen zeytinlere uygulamaya başladığı gümrük vergilerine Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) itiraz edecek.

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AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin İspanya'dan ithal edilen zeytinlere uygulamaya başladığı ilave gümrük vergilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Malmström, "ABD'nin İspanya'dan gelen zeytinlere uyguladığı gümrük vergileri haksız ve gayri meşru olmakla birlikte DTÖ kurallarına aykırıdır. Bu durumu yarın DTÖ anlaşmazlıkları çözme mekanizmasına taşıyıp ABD ile istişare talebinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

AB'nin bu konuyu çözmek için pek çok defa ABD'li yetkililerle görüştüğünü belirten Malmström, AB üreticilerinin çıkarlarını kuvvetli biçimde savunmaya devam edeceklerine dikkati çekti.

ABD Ticaret Bakanlığı, İspanyol zeytininin değerinin altında satıldığı gerekçesiyle haziran ayında ilave gümrük vergileri uygulama kararı almıştı.

DTÖ anlaşmazlık çözüm sürecinin ilk aşamasında iki taraf arasında müzakere süreci yaşanıyor. Tarafların sorunu giderememesi durumunda DTÖ yapısında hukuki süreç başlatılabiliyor.

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan CHP´li belediye başkanına vatandaşlar böyle tepki gösterdi

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