AB: Afganistan barış sürecinde garantör olmaya hazırız

İsviçre'nin Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Afganistan konulu "Bakanlar Konferansı"nda konuşan Mogherini, ülkenin tarihi anlamda kritik bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.

AB'nin 2017-2020 dönemi için Afganistan'a mali yardım taahhüdünün 13,6 milyar avroya ulaştığını kaydeden Mogherini, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Taliban'a önemli bir barış müzakere süreci sunduğunu ifade etti.

Mogherini, AB'nin Afganistan'daki barış sürecine destek verdiğini, somut barış müzakerelerinin artık başlatılması gerektiğini kaydetti.

"Garantör olmaya hazırız"

AB'nin barış sürecine gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduğunun altını çizen Mogherini, "Diğer ülkelerde de yaptığımız gibi Afganistan barış sürecinde garantör olmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Mogherini, AB'nin Afganistan'daki reform ve altyapı inşası sürecine de destek verebileceğini belirtti.