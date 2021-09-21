İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2021 Salı / 14 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6323
  • EURO
    10,1342
  • ALTIN
    488.823
  • BIST100
    1401.7
Dünya

AB, AUKUS sonrası tarafını seçti!

AB Dışişleri Bakanları, AUKUS anlaşması sonrası Fransa'ya destek verdi.

Reuters21 Eylül 2021 Salı 10:32 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 10:32
ABONE OL

Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasındaki geniş coğrafyada güvenliği sağlamak için oluşturulan üçlü iş birliği mekanizması kapsamında, ABD ve İngiliz teknolojisiyle yapılmış en az sekiz nükleer tahrikli denizaltı imal edecek Avustralya, Fransa'ya yaptığı konvansiyonel denizaltı siparişlerini iptal etmişti. ABD ve İngiltere'nin bu hamlesi Çin ve Fransa'nın tepkisini çekmişti.

AB Dışişleri Bakanları, Avustralya'nın geçen hafta ABD ve İngiltere ile güvenlik anlaşması imzalayarak Fransa'ya yaptığı 40 milyar dolarlık denizaltı siparişini iptal etmesinin ardından Fransa'ya destek verdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki basına kapalı yıllık toplantısı sonrasında açıklama yapan AB'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, Çin'in büyük bir yükselen güç olduğu Hint-Pasifik bölgesinde istikrarın ve barışın sağlanması için "daha fazla iş birliğinin, daha fazla uyumun ve daha az bölünmenin" olmasının gerektiğini belirtti.

Borrell, üçlü güvenlik iş birliği anlaşmasıyla (AUKUS) ilgili olarak, "Kesinlikle, bu duyuru bizde şaşkınlık yarattı" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.