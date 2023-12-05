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Dünya

AB, Avrupa'da yüksek terör saldırısı riskine karşı uyardı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Orta Doğu'daki gelişmelerin yansıması olarak, Avrupa'da Noel ve yılbaşı nedeniyle yaklaşan tatil döneminin terör saldırıları açısından büyük risk arz ettiğini kaydetti.

AA5 Aralık 2023 Salı 22:15 - Güncelleme:
AB, Avrupa'da yüksek terör saldırısı riskine karşı uyardı
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Johansson, AB ülkelerinin içişleri bakanlarının bu yılki son rutin toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

13 Ekim'de Fransa'nın Arras kentinde, 16 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de, son olarak 3 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırılara değinen Johansson, AB içişleri bakanlarının son iki toplantısının başsağlığı mesajlarıyla başladığını vurgulayarak, durumun ciddiyetine dikkati çekti.

Johansson, Orta Doğu'daki gelişmelerin yansıması olarak, Avrupa'da Noel ve yılbaşı nedeniyle yaklaşan tatil döneminin terör saldırıları açısından büyük risk arz ettiğini kaydetti.

30 MİLYON AVROLUK KORUMA TEDBİRİ

"Terör tehdidi gerçek. Beni en fazla endişelendiren şey; İslamofobi ve anti-semitizmin yükselmesi ve kutuplaşma." diye konuşan Johansson, AB'nin, üye ülkelerin ihtiyaç duymaları halinde ibadet yerleri başta olmak üzere kamu alanlarının korunması için kullanmaları amacıyla iç güvenlik fonundan 30 milyon avro ayırdığını söyledi.

Johansson, vatandaşlara güvenlik uyarısında bulunma yetkisinin üye ülkelere ait olduğunu vurgulayarak, birçok ülkenin halihazırda terör alarm seviyesini yükselttiğini ifade etti.

  • terör saldırısı
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