AB Başkanları G7 liderleri ile korona virüsü görüştü

IHA 16 Nisan 2020 Perşembe 20:54 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 20:54

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dünya liderleri video ve tele konferans yolu ile görüşmelerine devam ediyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in G7 Liderleri ile video konferansla ile görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Birliği tarafından yapılan resmi açıklamada G7 liderleriyle yapılan video konferansta ele alınan konulara ilişkin bilgiler verildi.

Salgınla mücadelede ortak ilerleme ve sonuçları değerlendirildi

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi, görüşmede liderlerin 16 Mart 2020’deki son video konferans görüşmesinden bu yana korona virüs salgını ile mücadelede kaydedilen ortak ilerlemeyi ve bunun sonuçlarını değerlendirdiğini bildirdi. Görüşmede Avrupa toplumlarının ve ekonomilerinin normal işleyişe ve sürdürülebilir büyümeye geri dönmelerine yardımcı olmak için AB düzeyinde devam eden çabalara atıfta bulunulduğu aktarılırken, yeşil geçiş ve dijital dönüşümün AB’nin toparlanma yol haritasında önemli unsurları olduğunu vurgulandı.

Görüşmede G7 Liderlerinin, G7’nin "Covid-19 krizi" sonrası dünyasını inşa etmek için küresel çabalara öncülük etmesi gerektiği, mevcut uluslararası örgütlerle güçlü bir işbirliği içinde ve eylemlerinin merkezinde çok taraflılık olması gerektiğini vurguladığı açıklandı.

AB’den Afrika vurgusu

Dış Eylem Servisi, AB Temsilcilerinin G7 liderleriyle yaptığı video konferansta öne çıkan diğer konular arasında ise Afrika’nın da yer aldığını bildirdi. Görüşmede ayrıca Michel ve Leyen, AB’nin en savunmasız ülkeler ve topluluklarla, özellikle Afrika ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğini vurgularken, tüm G7 ortaklarını bu çabalara katılmaya çağırdı. Michel ve Leyen, AB’nin küresel hazırlığı artırmak ve Covid-19’a karşı aşı geliştirmek ve dağıtmak için yeterli fon sağlamak amacıyla uluslararası çevrimiçi taahhüt etkinliğine ev sahipliği yapacağını açıklarken, sanal ortamda yapılacak taahhüt etkinliğinin 4 Mayıs 2020’de gerçekleşeceğini duyurdular.

Michel ve Leyen, ticaretin hem acil krizi aşmada hem de güçlü bir ekonomik toparlanmanın sağlanmasında önemini vurguladı.