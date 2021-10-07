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Dünya

AB: Birliğin dış sınırlarındaki geri itmeler ve şiddet görüntüleri çok endişe verici

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, AB'nin dış sınırlarında şiddet kullanılarak geri itmelerin yer aldığı görüntüler ve raporların 'çok endişe verici' olduğunu söyledi.

AA7 Ekim 2021 Perşembe 14:28 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:28
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Jahnz, Komisyonun günlük basın toplantısında AB'nin dış sınırlarındaki geri itmelere dair Avrupa basınına dün yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, "AB'nin dış sınırlarındaki geri itmeler ve şiddete dair dün yayınlanan görüntüler ile raporlar çok endişe verici. Sığınmacılara yönelik şiddet eylemleri ile kötü muamele kabul edilemez ve araştırılmalıdır. Özellikle AB'nin dış sınırlarının yönetiminde temel haklara tam saygı gösterilmesi, AB Komisyonu için esastır. Komisyon geri itmelere kuvvetle karşıdır." diye konuştu.

Geri itmelerin yasa dışı olduğunu ve ulusal otoritelerin iddiaları soruşturmakla yükümlü bulunduğunu vurgulayan Jahnz, "Komisyon hem Avrupa Parlamentosu hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından sunulan kanıtları ve raporları baz alarak ciddi endişeler taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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