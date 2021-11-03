AA 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:11 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:23

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Bosna Hersek'teki durumdan ciddi endişe duyduklarını, AB ve ABD'nin ülkedeki krize çözüm bulmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuyla ilgili yapılacak görüşmeleri de yakından izlediklerini kaydeden Stano, AB öncülüğündeki askeri misyon olan Althea Operasyonu'nun uzatılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Stano, "Bölücü her türlü söylem sona ermelidir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak tek taraflı eylemler de sonlandırılmalıdır. Siyasi diyaloğa başlamalıyız. Siyasi liderler arasında diyalog sağlayarak krizi çözmemize imkan verecek tek yapıcı yol budur." diye konuştu.

Stano, krizin çözümüne yönelik AB'nin Bosna Hersek'teki siyasi liderlere destek vermeyi taahhüt ettiğini bildirdi.

Sırp yetkililer, eski Yüksek Temsilci Valentin Inzko'nun soykırım inkarını suç sayan bir yasa çıkartmasını boykot etme kararı almış, böylece ülkede bir siyasi kriz başlamıştı.



Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Milorad Dodik de 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın aslına dönülmediği takdirde ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) bağımsızlığını ilan edeceğini söylemiş, böylece siyasi kriz büyümüştü.