AB Bulgaristan'da öldürülen gazeteci için yetkilileri uyardı

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viktoria Marinova'nın korkunç cinayetinden dolayı şaşkınlığa uğradım. Yine hakikat yanlısı ve yolsuzluğa karşı mücadele veren cesur bir gazeteci hayatını kaybetti. Bulgar yetkililer en kısa sürede sorumluları yargılamalı." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas da günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Marinova cinayetini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "AB Komisyonu hızlı bir soruşturma bekliyor. Sorumluların adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova, cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Ruse kasabasında Tuna Nehri kenarında ölü bulunmuştu.

Polis, 30 yaşındaki gazeteci Marinova'nın tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü duyurdu.