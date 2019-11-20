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AB bütçesinde Türkiye kesintisi

Avrupa Birliği’nin (AB) 2020 yılı bütçesiyle ilgili Brüksel’de devam eden görüşmeler Pazartesi gecesi sonuçlandı.

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Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB hükümet temsilcileri arasındaki müzakereler sonucunda 153,6 milyar avroluk bütçe üzerinde anlaşma sağlandı. Bütçede iklim değişikliğine yüzde 21’le rekor bir kaynak ayrılırken, Türkiye’ye yönelik fonların uydurma bahanelerle kesilmesi dikkat çekti.

GEREKÇE SİYASİ

Yeni bütçede AB üyesi adayı Türkiye’ye yapılan mali yardımlarda 85 milyon avroluk kesintiye gidildiği öğrenildi. Sivil toplum, Erasmus programı ve Suriyeli sığınmacılar için bütçe ayrıldığını kaydedilirken, kesintiye gerekçe olarak Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaştırılması gösterildi. Brüksel 2019’da da siyasi saiklerle hareket ederek Türkiye bütçesinde 147 milyon avroluk kesintiye gitmişti. 

 

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