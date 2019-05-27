AB değerlerini sandığa gömdü

Kıtanın kaderini belirleyecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde beklenen oldu. Avrupa Birliği (AB) karşıtı aşırı sağcı partiler, kıta çapında büyük bir başarı elde etti. Fransa’da ırkçı Marine Le Pen’in liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) partisi, İtalya’da koalisyon ortağı İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin Lig partisi ve İngiltere’de yeni kurulan göç karşıtı Nigel Farage’ın Brexit Partisi, sandıktan birinci çıktı.

HAÇLI KUTLAMA

Fransa’da yüzde 23,3 oy alarak birinciliği elde eden RN’nin İslam düşmanı lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a seslenerek Ulusal Meclis’in feshini ve yeniden seçime gidilmesini istedi. AP’deki 751 sandalyenin 73’üne sahip İtalya’da da ilk kez aşırı sağ görüşlü siyasi parti seçimlerden birinci çıktı. 2014’te yüzde 6,16 olan oy oranını yüzde 31’e çıkaran Lig partisinin lideri İçişleri Bakanı Matteo Salvini zafer konuşmasında haçı öperek “Şimdi değişme sırası Avrupa’da” dedi. İngiltere’de de ülkenin AB’den ayrılma sürecindeki (Brexit) belirsizlik sonuçları etkiledi. Brexit konusunda bir anlaşmaya varamayan ülkenin geleneksel iki partisi iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefet İşçi Partisi kan kaybederken, AB’den ayrılmayı ana politikası olarak belirleyen aşırı sağcı Nigel Farage’ın liderliğini yaptığı Brexit Partisi, yüzde 31,6 ile birinci oldu. Farage ilk açıklamasında sonuçların ülke siyasetinde belirleyici olan Muhafazakarlar ve İşçi Partisi için ‘çok büyük bir mesaj’ taşıdığını dile getirdi.

IRKÇILAR AP’DE İKİYE BÖLÜNDÜ

Hollanda’da ülkeye Müslümanların alınmamasını ve minarelerin yasaklanmasını savunan ırkçı Flaman Menfaati (VB) oylarını bir önceki seçime göre üçe katlayarak yüzde 12 ile ikinci olurken, İsveç’te ise göçmen karşıtlığı ile bilinen İsveç Demokratlar Partisi yüzde 15,6 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan ırkçıların AP’de farklı gruplar oluşturması en büyük grup olmalarını engelledi. Salvini ve Le Pen’in öncülüğündeki aşırı sağcı Avrupa Uluslar ve Özgürlük Grubu (ENF) sandalye sayısını 19 artırarak 55 vekile ulaşırken, göç karşıtı sağ popülist Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Grubu (EFDD) da 53 sandalye kazandı.

TÜRK ADAYLAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Türk adaylar, sandıktan umduğunu bulamadı. Yunanistan, Danimarka ve Hollanda’da Türklerin kurduğu partiler hiçbir vekil çıkaramazken, Almanya’da daha önce 2 dönem AP’de milletvekili olan İsmail Ertuğ SPD’den, Engin Eroğlu Özgür Seçmenler (Freie Waehler) partisinden, Özlem Alev Demirel ise Sol Parti’den milletvekili seçildi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde ise ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisi’nden (AKEL) aday gösterilen Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentona girmeye hak kazandı. Kızılyürek Avrupa Parlamentosuna giren ilk Kıbrıslı Türk oldu.