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AB Dijtal ve Ekonomik İlişkiler Federal Bakanı Schramböck: Küreselleşmenin yolu korumacı politikalar değil

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin ticaret bakanlarının katıldığı bir toplantıda, AB Dijtal ve Ekonomik İlişkiler Federal Bakanı Margarete Schramböck, 'Küreselleşme yolunun korumacı önlemler olmadığını, açık piyasalar yoluyla rekabet ve yeniliğin güçlendirileceğini halka anlatmak, gelecekte bizim görevimiz olacak' dedi.

  • DHA
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Avusturya´nın Tirol eyaletinde yer alan Innsbruck´ta düzenlenen toplantıda bir araya gelen bakanlar, AB ticaret politikasının sunduğu zorluklar ve fırsatlar hakkında konuştu. "Ticaret. İş. Gelecek" ilkesi ile düzenlenen toplantının ana maddeleri arasında Dünya Ticaret Örgütü'nün yenileştirilmesi ve AB-ABD ticari ilişkilerinin geliştirilmesi yer aldı. Schramböck toplantıda şu değerlendirmeleri yaptı:

"Küreselleşme yolunun korumacı önlemler olmadığını, açık piyasalar yoluyla rekabet ve yeniliğin güçlendirileceğini halka anlatmak, gelecekte bizim görevimiz olacak."

"AB ticaret anlaşmaları, Avrupa değerlerinde küreselleşmeyi şekillendirmek için bir fırsattır ve bu AB-Kanada ve AB-Japonya anlaşmaları gibi bu anlaşmalar da başarılı bir şekilde sürüyor. Ekonomik operatörlerimizi söz konusu anlaşmaların faydalarını genişletmek için desteklemeyi sürdürmeliyiz."

Toplantıda ayrıca AB Konseyi, Estonya ve Bulgaristan´ın çalışmalarına bağlı olarak, Avusturya yönetimi, küresel ticaret sisteminin geliştirilmesinin, dünya çapında ticarete ilişkin gelişmeleri göz önünde bulundurarak oluşturulacak kurallar ve adil olmayan ticaret politikalarıyla mücadele etmek olduğu savını destekledi. 

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