AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: Avrupa ordusu kurmaya çalışmıyoruz

Brüksel'de AB üyesi ülkelerin savunma bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Mogherini, birliğin savunma alanında attığı adımlar hakkında değerlendirmeler yaptı.

AB'nin savunma girişimlerinin tamamıyla NATO'yla uyumlu olduğunu ifade eden Mogherini, birliğin üye ülkelere savunma alanındaki yatırımlarını daha verimli hale getirmeleri için ön ayak olduğunu söyledi.

Üye ülkelerin ulusal güçleri üzerinde tam egemenlik hakları bulunduğunu vurgulayan Mogherini, AB girişimlerinin üyelerin savunma alanındaki kabiliyetleri arasında bulunan farklılıkları gidermeyi amaçladığını kaydetti.

AB'nin askeri bir birlik olmadığını ve hiçbir zaman da olmayacağının altını çizen Mogherini, "Avrupa ordusu kurmaya çalışmıyoruz, burada kimse Avrupa ordusundan bahsetmiyor. Üye ülkelerin bölgede ve dünyada daha fazla güvenlik sağlayabilen aktörler olmaları için yatırım yapıyoruz." açıklamasında bulundu.