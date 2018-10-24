AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: Biz sorumluların tespit edilmesini istiyoruz, günah keçisi aramıyoruz

Brüksel'de Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Mogherini, Suudi Arabistan'la ilişkiler konusunda AB ülkelerinin ortak tutum takındığını söyledi.

Mogherini, AB ülkelerinin Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "tam ve şeffaf bir soruşturma" yürütülmesi konusunda hemfikir olduğunu belirterek uluslararası ortaklarla bu yönde çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan'ın atacağı adımlara göre AB'nin ortak tutum belirleyeceğini ifade eden Mogherini, şimdiye kadar atılan adımların Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında yeterli bilgi sağlamadığını belirtti.

Mogherini, "Biz sorumluların tespit edilmesini istiyoruz. Bu, intikam almaya çalışmak ya da günah keçisi aramak anlamına gelmiyor." diye konuştu.