AB Dışişleri Bakanları Lübnan gündemiyle olağanüstü toplandı

AB Dışişleri Bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

AB Konseyinden yapılan duyuruda, toplantının gayriresmi formatta olduğu, bu nedenle herhangi bir karar alınmayacağı, yalnızca istişare niteliği taşıdığı ifade edildi.

Borrell, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetlendirmesinin akabinde birçok kez, Lübnan'ın yeni bir "Gazze" olmasının engellenmesi gerektiğini vurgulamış, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında New York'ta geçen hafta bu odakta çok sayıda görüşme yapmıştı.

Öte yandan AB'nin etkili üyelerinden Almanya ve Fransa'dan da İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurması yönünde mesajlar gelmişti.

AB, İsrail'in Gazze'de yol açtığı can kayıpları ve yıkım karşısında sessiz kalmak, hatta bunlara fırsat vermekle eleştiriliyor. Birliğin Lübnan konusunda daha net tavır alıp almayacağı merak ediliyor.