İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3795
  • 6,0983
  • 222.619
  • 104.193
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 7 rejim yetkilisini ekleme kararı aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, rejim yanlısı 7 ismin daha listeye eklendiği ve yaptırım listesindeki rejim yanlısı toplam 72 şirket ve 270 kişiye seyahat yasağıyla mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı kaydedildi.

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyoğlu'ndaki yangınla ilgili yeni gelişme

Beyoğlu'ndaki yangınla ilgili yeni gelişme

Gökbilimcileri şaşırtan keşif

Gökbilimcileri şaşırtan keşif

28 Şubat geldi, yıktı, geçti...

28 Şubat geldi, yıktı, geçti...

Vatandaşları takip için robot kuşlar, sosyal medya, kamera ağı...

Vatandaşları takip için robot kuşlar, sosyal medya, kamera ağı...

AB'den Esed rejimine bir darbe daha

AB'den Esed rejimine bir darbe daha

NATO'dan Moskova'ya tehdit gibi INF uyarısı

NATO'dan Moskova'ya tehdit gibi INF uyarısı

İsrail'i ABD'nin THAAD füze savunma sistemi koruyacak

İsrail'i ABD'nin THAAD füze savunma sistemi koruyacak

Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi
 

POPÜLER HABERLER

'Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz'

'Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz'

Endonezya denizaltılarına 'ZOKA' kalkanı

Endonezya denizaltılarına 'ZOKA' kalkanı

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA