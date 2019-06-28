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AB, Filistin'deki polis misyonunun görev süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), 28 birlik ülkesinin yanı sıra Türkiye, Kanada ve Norveç'in de katkı sağladığı Filistin'deki 'polis ve hukukun üstünlüğü' misyonu (EUPOL COPPS) ile Refah şehrindeki sınır destek misyonunun (EU BAM Rafah) görev sürelerini 30 Haziran 2020'ye kadar uzattı.

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AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, İsrail-Filistin sorununa kapsamlı ve iki devlet temeline dayanan çözüm bulunması doğrultusundaki çabalarının parçası olarak görev yapan EUPOL COPPS misyonunun süresinin, 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, Filistin'de güvenlik ve adalet sektörlerindeki reformlara, halkın güvenliğinin artırılmasına yönelik çabalara ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine katkı sağlayan Ramallah merkezli EUPOL COPPS için 2020 Haziran ayına kadar 12,43 milyon avro bütçe ayrıldığı kaydedildi. 
 
Refah sınır noktasında "üçüncü taraf" olarak güven artırıcı önlemlere katkı sağlayan ve yerel yöneticilere teknik destek veren sınır destek misyonu EU BAM Rafah'ın da görev süresinin aynı tarihe kadar uzatıldığı duyurulan açıklamada, bu misyon için de 2020'ye kadar 2,15 milyon avro bütçe ayrıldığı ifade edildi.

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