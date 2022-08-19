AB: Filistinli STK'lerin birliğin fonlarını kötüye kullandığı iddiaları kanıtlanmadı

Ofisten, AB temsilcilerinden oluşan bir heyetin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail tarafından kapatılan ve mülklerine el konan 7 STK'yı ziyaretinin ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistinli bazı sivil toplum örgütlerinin, AB fonlarını kötüye kullandığına dair ortaya atılan iddialar doğrulanmadı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ofisin açıklamasında, AB'nin, uluslararası hukukun yanında olmayı, uluslararası hukuk, insan hakları ve demokratik değerlerin geliştirilmesinde rol oynayan sivil toplum kuruluşlarını desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire kentlerinde 7 Filistinli sivil toplum kuruluşunun (STK) ofislerini "terör örgütü listesine alındıkları" gerekçesiyle basarak kapılarını mühürlemiş ve STK'lerdeki envanterlere el koymuştu.

- İsrail, terör örgütü listesine aldığı Filistinli STK'lar için yeterli delil sunamamıştı

İsrail Adalet Bakanlığı, Ekim 2021'de uluslararası itirazlara rağmen Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin şubesini "Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne finansman sağladığı" gerekçesiyle terör örgütü ilan etmişti.

Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, İsveç, Hollanda, İtalya ve İrlanda, İsrail'in söz konusu kuruluşlar hakkında ileri sürdüğü terör suçlamasına yeterli delil sunamadığını belirterek, 6 Filistinli STK'ye mali destek sağlamaya devam edeceklerini açıklamıştı.