AB fonlarını araştıran gazeteciye suikast

Bulgaristan’ın Ruse kentinde yayın yapan TVN kanalında muhabirlik ve sunuculuğun yanı sıra ‘Dedektör’ adlı programı hazırlayan Victoria Marinova, Cumartesi akşama kentteki bir parkta öldürülmüş halde bulundu. Güvenlik yetkilileri, Avrupa Birliği’nin (AB) yerel yönetimlerin güçlenmesi adına Bulgaristan’a gönderdiği fonların rüşvet olarak kullanıldığı iddialarını araştıran gazetecinin tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü duyurdu. Olay yeri incelemesinde cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ve gözlüklerinin bulunamadığını aktaran Bulgar polisi, Marinova’nın kafasına vurulup boğularak öldürüldüğü ifade etti.

BRÜKSEL TAKİPTE

Marinova’dan DNA örneklerinin alındığı ve incelendiği kaydedilirken, son dönemde AB fonlarının akıbetini araştıran gazeteci hakkında Brüksel’den de bir açıklama geldi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın medya özgürlüğü temsilcisi Harlem Desir sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması için Bulgar makamlarına tam ve etkin bir soruşturma yürütmeleri çağrısı yaptı. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da, benzer bir açıklamaya imza atarak, “Yine hakikat yanlısı ve yolsuzluğa karşı mücadele veren cesur bir gazeteci hayatını kaybetti. Bulgar yetkililer en kısa sürede sorumluları yargılamalı” dedi.