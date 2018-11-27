AB Fransa’ya kör ve sağır!

Çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilere “sükunet” çağrısı yapan veya hükümetlere uyarıda bulunan Brüksel, Fransa’da bir haftayı aşkın süredir devam eden olaylara ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. Başkent Paris sokaklarında alevlerin yükseldiği, AVM ve iş yerlerinin yağmalandığı, ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışının tutulduğu, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Eyfel Kulesi’nin ziyarete kapatıldığı olaylar dolayısıyla AB henüz bir “uyarı” veya “itidal çağrısı” yapmadı. Türkiye’deki “Gezi olayları” esnasında Ankara’ya uyarı üzerine uyarıda bulunan AB’nin, Avrupa’nın göbeğindeki şiddeti ise görmezden gelmesi dikkati çekti.

KREMLİN SÖZCÜSÜNÜN KIZI DA PARİS’TE