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Dünya

AB, Güney Gaz Koridoru'na yöneldi! Gaz sevkiyatı yüzde 40 arttı

Avrupa Birliği'ne (AB), Hazar Denizi'ndeki gaz kaynaklarını ulaştıran Güney Gaz Koridoru'ndan geçen yıl yapılan sevkiyat yüzde 40'tan fazla artış gösterdi.

AA3 Şubat 2023 Cuma 16:31 - Güncelleme:
AB, Güney Gaz Koridoru'na yöneldi! Gaz sevkiyatı yüzde 40 arttı
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Bakü'de gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Simson, "Güney Gaz Koridoru, geçen yıl enerji krizinin zirvesindeki dönemde AB için çok önemli bir boru hattı, gaz tedarik kaynağı olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

AB'ye 2021 yılında Güney Gaz Koridoru aracılığıyla yaklaşık 8 milyar metreküp gaz geldiğini anımsatan Simson, söz konusu gaz sevkiyatının 2022'de 11,4 milyar metreküpe çıktığını belirtti.

Simson, geçen yıl Güney Gaz Koridoru ile AB'ye gönderilen gaz miktarında yüzde 40'tan fazla artış olduğuna dikkati çekti.

Güney Gaz Koridoru'nun, 5 yıllık bir inşaat süreci sonunda AB'ye yıllık 20 milyar metreküp gaz iletecek kapasiteye çıkacağına işaret eden Simson, atılacak adımları Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştüklerini kaydetti.

  • Güney Gaz Koridoru

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