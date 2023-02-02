AB heyetinden Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne ziyaret

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, heyet, insani durumu ve 2006'dan bu yana devam eden İsrail ablukasının yansımalarını görmek amacıyla Gazze Şeridi'ne yaptığı ziyaret çerçevesinde Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Ebu er-Riş, ziyaret sırasında heyete Gazze Şeridi'ndeki sağlık koşulları, İsrail ablukasından kaynaklanan olumsuzluklar ve hastaların maruz kaldığı zorlu insani koşullar hakkında bilgi verdi.

Ebu er-Riş, Gazze'de sağlık hizmetleri sunma sisteminin, ilaç eksikliği ve İsrail'in bir yıldan uzun süredir tanı amaçlı kullanılan tıbbi cihazların hastanelere girişini engellemeye devam etmesi gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Müsteşar Ebu er-Riş, İsrail kontrolündeki Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze dışındaki hastanelerde tedavi görmesi gereken hastaların oyalama ve zorlama eylemlerine maruz kaldığını aktardı.

AB Kudüs Ofisi Basın Sorumlusu Şadi Osman da AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin büyükelçi ve temsilcilerinden oluşan 22 kişilik bir heyetin dün sabah Gazze'ye ulaştığını söyledi.

Osman, bu ziyaretin amacının, Gazze'deki insani durumu görmek ve AB tarafından finanse edilen projeleri ziyaret etmek olduğunu dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki hastaların çoğu, Gazze'de bulunmayan tedavi ve ameliyatlar için Doğu Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'deki hastanelere gitmek zorunda kalıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.