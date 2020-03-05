AA 05 Mart 2020 Perşembe 16:52 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 16:52

Kumar, haftalık basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki ülkenin sağlık yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda, Brüksel'de 13 Mart'ta yapılması öngörülen 15'inci AB-Hindistan Zirvesi'nin uygun bir tarihte karşılıklı olarak yeniden planlanmasına karar verildiğini ve Başbakan Narendra Modi'nin Belçika'ya yapacağı ziyaretin ertelendiğini ifade etti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 12-13 Mart'ta yapılması planlanan Asya Güvenlik Konferansı da aynı gerekçeyle ertelendi.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı, Bilim ve Teknoloji ve Yer Bilimleri Bakanı Harş Vardhan, federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 30'a yükseldiğini söyledi.

- İRAN'DAN HİNDİSTAN'A GELEN 459 YOLCUYA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İran'dan Hindistan'a gelen 459 yolcunun kontrolden geçirilmesi için nerede olduklarını bulmaya çalışıyor.

Şubatta ülkeye giriş yapan ziyaretçilerin vize alırken verdikleri adreslere gidildiğini belirten yetkililer, bu kişilerin Hindistan makamlarına bildirdikleri yerlerde bulunamadığını ve araştırıldığını kaydetti.

Delhi Başbakan Yardımcısı Maniş Sisodia, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ihtiyati tedbir amaçlı olarak başkentte 31 Mart'a kadar ilkokullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

- JAPONYA'DA, ÇİN VE GÜNEY KORE'DEN GELEN YOLCULAR, 2 HAFTA KARANTİNAYA ALINACAK



Japan Times ve Kyodo'nun haberine göre, Japonya, Güney Kore ve Çin'den gelenlerin, ülkede hükümet tarafından belirlenen tesislerde iki hafta karantinaya alınmasını isteyecek.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüsün ülkede daha fazla yayılmasının önüne geçmek için Çin ve Güney Kore'den gelen kişilerin iki hafta karantinaya alınacağını ve bu kişilerden, toplu taşıma araçlarını kullanmamalarının isteneceğini belirtti.

"(Çin ve Güney Kore'den gelenlerden) iki hafta, belirlenen yerlerde kalmalarını ve ülkede toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını isteyeceğiz." diyen Abe, uygulamanın 9 Mart'ta başlayıp 31 Mart'a kadar süreceğini bildirdi.

Söz konusu iki ülkeden gelecek yolcular için vizelerin iptal edileceğini söyleyen Abe, Çin ve Güney Kore'den yapılan uçuşlarda, yalnızca Narita Havalimanı ile Kansai Havalimanı'nın kullanılmasını istedi.

Japonya'da, aralarında başkent Tokyo yakınlarında karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisindekiler de olmak üzere, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı bugün itibarıyla 1037 olarak açıklanırken; toplam 12 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.

- AFRİKALI HAVACILIK ŞİRKETLERİ KOVİD-19 NEDENİYLE 40 MİLYON DOLAR KAYBEDECEK



Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Afrika Özel Temsilcisi Raphael Kuuchi, Etiyopya'da düzenlenen bir konferansta, askıya alınan ve iptal edilen uçuşlar nedeniyle havacılık sektörünün büyük zarara uğradığını söyledi.

Kuuchi, kıta genelinde 2020'de 40 milyon dolarlık zarar beklediklerini ifade etti.

Güney Afrika, Fas, Tanzanya, Mısır, Kenya, Morityus ve Ruanda gibi ülkelerin arasında olduğu çok sayıda ülke Çin ve İtalya’ya uçuşlarını durdurdu.

Öte yandan Çin’e uçuşlarını durdurmadığı için eleştirilerin odağındaki Etiyopya Hava Yolları, uçuşları sürdürme kararı aldığını duyurdu.

Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Nijerya, Senegal, Tunus ve Fas’ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27’ye ulaştı.