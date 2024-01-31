AB: İddialar, UNRWA'nın yaptığı işlere gölge düşürmemeli

Borrell, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UNRWA'nın Gazze'ye insani yardım ulaştırmada oynadığı "yeri doldurulamaz rolün" korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Paylaşımda ABD'nin BM Büyükelçisinden alıntı yapan Borrell, "Her ne kadar bir soruşturmaya ihtiyaç duyulsa da iddiaların UNRWA'nın yaptığı vazgeçilmez ve önemli işlerine gölge düşürmesine izin vermemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

- AB, UNRWA'ya desteğin devamını değerlendirecek

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında değerlendireceği bildirilmişti.

Açıklamada, Komisyonun, kurumun AB tarafından atanacak bağımsız dış uzmanlar tarafından denetimi kabul etmesini, özellikle personelinin terörist faaliyetlere olası katılımını önlemek için gereken kontrol sistemlerine odaklanılmasını beklediği, en kısa zamanda bütün UNRWA personeli hakkında saldırılara katılmadıklarını doğrulamak için bir inceleme başlatılması gerektiği belirtilmişti.

- UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemiş, UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.