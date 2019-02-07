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AB ile İngiltere Brexit kördüğümünü çözmeye çalışacak

Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit çıkmazını çözmek için görüşmelere devam edeceklerini açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Brexit çıkmazını çözmek için görüşmelere devam edeceklerini açıkladı.
 
AB Komisyonu Başkan Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de gerçekleşen ikili görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.
 
Açıklamada, Juncker ve May'in Brexit'e ilişkin atılabilecek adımları görüştüğü, toplantının "iş birliği havasında" geçtiği kaydedildi.
 
May'in İngiliz Parlamentosunda tedbir maddesine ilişkin yasal değişiklik talep eden oylamalar hakkında bilgi verdiği, ayrılık anlaşmasında yapılabilecek bazı değişikliklere ilişkin seçenekler sunduğu ifade edildi.
 
"ANLAŞMA MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL"
 
Diğer yandan AB Komisyonu Başkanı Juncker'in 27 AB ülkesinin ayrılık anlaşmasını tekrar müzakereye açmayacağının altını çizdiği, gelecekte inşa edilecek ilişkinin görüşülebileceği mesajını verdiği aktarıldı.
 
Açıklamada, görüşmelerin "çetin ancak yapıcı" geçtiği ifade edilirken, iki liderin Brexit çıkmazını çözmek için görüşmelere devam etme kararı aldığı, şubat sonunda tekrar bir araya gelecekleri açıklandı.
 
İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit'i plansız isteyenler için cehennemde özel bir yer var." ifadesini kullanan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile de görüşecek. 

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