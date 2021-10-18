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Dünya

AB ile Katar arasında imzalandı! Kritik sahalar erişime açılacak

Avrupa Birliği (AB) ve Katar arasında havacılık anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre, Katar ve AB üyesi 27 ülke, kademeli olarak hava sahalarını birbirlerinin hava yolu şirketlerinin erişimine açacak.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 13:52 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:52
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AB Konseyi, sosyal medya hesabından, Katar ile AB arasında 2016'dan beri müzakere edilen havacılık anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Anlaşmaya göre, Katar ve AB üyesi 27 ülke, kademeli olarak hava sahalarını birbirlerinin hava yolu şirketlerinin erişimine açacak.

AB ve Katar arasındaki uçuşlarda havacılık güvenliği, hava trafik yönetimi, çevre ve tüketici hakları gibi çeşitli alanlardaki standartlar yükseltilecek.

Havacılıkta şeffaf ve adil rekabet ortamı sağlanacak.

Söz konusu çok taraflı havacılık anlaşması, geçmişte yapılan ikili anlaşmaların yerine geçecek.

Anlaşmanın bu aşamadan sonra AB kurumları, üye 27 ülke ve Katar tarafından onaylanması gerekiyor.

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