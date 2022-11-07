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Dünya

AB ile Kazakistan anlaştı! Yeşil ve dijital dönüşüm hızlandırılacak

Avrupa Birliği (AB) ile Kazakistan arasında ham madde ve arıtılmış maddelerin temini konusunda stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşma yenilenebilir hidrojen ve batarya tedarik zinciri geliştirilmesiyle iki tarafın yeşil ve dijital dönüşümünün hızlandırılmasını amaçlıyor.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 18:25 - Güncelleme:
AB ile Kazakistan anlaştı! Yeşil ve dijital dönüşüm hızlandırılacak
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Taraflar arasındaki mutabakat muhtırasına AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) Dünya Liderleri Zirvesi sırasında imza attı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, anlaşma güvenli ve sürdürülebilir ham madde ve arıtılmış madde arzı geliştirilmesini hedefliyor.

Anlaşma ayrıca yenilenebilir hidrojen ve batarya tedarik zinciri geliştirilmesiyle iki tarafın yeşil ve dijital dönüşümünün hızlandırılmasını amaçlıyor.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, anlaşmayla ilgili açıklamasında, AB'nin fosil yakıtlara bağımlılıktan kurtulma çabalarında güvenli ve sürdürülebilir ham madde, arıtılmış madde ve yenilenebilir hidrojen arzının kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Von der Leyen, Avrupa'nın daha çevreci ve daha dirençli bir gelecek için Kazakistan gibi partner ülkelerle çalışmak istediğini vurguladı.

AB ve Kazakistan, imzalanan muhtırayla 2023-2024 için bir yol haritası geliştirecek ve 6 ay içinde ortak somut eylemlere geçecek.

AB'nin yarın da Afrika ülkelerinden Namibya ile benzer bir ortaklık anlaşması imzalaması bekleniyor.

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