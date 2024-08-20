AB ile Macaristan arasında gerginlik sürüyor

AB-Budapeşte arasında bir süredir devam eden gerginlik Orban'ın, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde AB'nin tepkisine rağmen gerçekleştirdiği Moskova ziyaretiyle görülmemiş bir boyuta ulaştı.

Ziyaretin yankıları devam ederken bu kez de Macaristan, Rus ve Belarus vatandaşlarına AB içinde serbest seyahat hakkı veren "Ulusal Kart" programını uygulamaya koydu.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Macar hükümetinden bu konuda izahat istedi ancak talebine yanıt vermek için tanıdığı süre dün sona erdi.

Buna rağmen Macaristan'dan Johansson'ın talebine ilişkin herhangi bir yanıt gelmedi.

Konunun, 28 Ağustos'ta Brüksel'de düzenlenecek ve AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Bu toplantı da Brüksel-Budapeşte hattındaki "Moskova" gerginliğinin bir sonucu olarak Brüksel'e alınmıştı.

Teamüle göre, AB dönem başkanları, gayriresmi toplantıları kendi başkentlerinde düzenliyor.

- BUDAPEŞTE-BRÜKSEL-MOSKOVA HATTINDA SÜREGELEN GERGİNLİK



AB-Rusya ilişkileri, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

AB ülkesi Macaristan ile AB arasında Rusya-Ukrayna Savaşı, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile AB üyelik müzakereleri gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken Macar lider, bu iddiaları reddediyor.

AB Macaristan'ı ayrıca, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir eleştiriyor. AB'nin başlattığı "Birlik hukukunu ihlal" gerekçeli prosedür gereği, ortak bütçeden Macaristan'a ayrılan büyük miktarda pay dondurulmuştu.