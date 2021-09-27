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Dünya

AB ile Suudi Arabistan arasında diyalog başladı

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan ile insan hakları konusunda diyalog başlattığını duyurdu.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 21:51 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 21:51
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Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Komitesi, 2021 İnsan Hakları ve Demokrasi raporu taslağını görüşmek için bir oturum düzenledi.

Oturumda konuşan AP İnsan Hakları ve Demokratikleşme Bölümü Başkanı Luisa Ragher, üçüncü ülkelerle diyalog kurmayı önemsediklerini söyledi.

Bu kapsamda Suudi Arabistan ile diyalog başlatıldığını duyuran Ragher, "Az önce Suudi Arabistan ile önemli bir görüşmeden çıktım. Çok önemli ve ilk kez yapılan bir diyalog. Size bu yöntemle partner ülkeler ile insan hakları konusunda iletişime geçeceğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

- AB daha tutarlı olmalı

AP Milletvekili Maria Soraya Rodrigez Ramos da dünya genelinde demokrasilerin erozyona uğradığını ifade etti.

AB'nin "yalnızca durumu özetlemek" için değil, dünyadaki demokrasileri desteklemek amacıyla somut düzeyde araç geliştirmek için çalışması gerektiğine işaret eden Ramos, AB'nin insan hakları konusunda daha tutarlı ve uyumlu olması gerektiğini belirtti.

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