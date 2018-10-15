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AB Irak misyonunun süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Irak'ta devlet kuruluşlarının inşası gibi sivil konularda Iraklı yetkililere yardımcı olmak için geçen yıl kurduğu misyonunun süresini 2020'ye kadar uzattı.

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Lüksemburg'da toplanan AB Dışişleri Konseyi, AB'nin Irak misyonunun süresini 17 Nisan 2020'ye kadar uzatma kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu süreç için misyonun bütçesinin 64,8 milyon avro olması kararlaştırılırken misyona yeni görevler verilmesi üzerinde de mutabık kalındı.

Bu çerçevede, misyon Irak ulusal güvenlik stratejisinin sivil unsurlarının reforme edilmesine ilişkin yardım sağlayacak, bu alanda AB için ulusal ve bölgesel alanlarda oluşan fırsatları değerlendirecek.

Geçen sene ekim ayında kurulan misyonun Irak'ın güvenlik ve barışı koruma yetkisine sahip devlet kuruluşlarının inşasına destek vereceği bildirilmişti.

AB misyonunun aynı zamanda Irak'ın ulusal güvenliğini öncelikli olarak tehdit eden unsurlar olan terörizm, yolsuzluk, siyasi istikrarsızlık, etnik ve mezhepsel kutuplaşma konularında yardım sağlayacağı ifade edilmişti.

Misyonun Birleşmiş Milletler, NATO ve DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonla yakın iş birliği içinde hareket edeceği kararının Irak hükümetinden gelen talep doğrultusunda alındığı kaydedilmişti.

Bağdat merkezli ve 52 personeli bulunan misyonun başkanlığını Alman Markus Ritter yürütüyor.

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