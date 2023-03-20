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Dünya

AB Irak'ın bölgesel istikrara yaptığı katkıdan memnun

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Irak'ın, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yaptığı katkıdan memnuniyetini dile getirerek, AB ile Irak'ın terörle mücadele, bölgesel istikrar ve refah gibi birçok konuda aynı yaklaşıma sahip olduğunu söyledi.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 00:17 - Güncelleme:
AB Irak'ın bölgesel istikrara yaptığı katkıdan memnun
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AB ve Irak arasında işbirliği konseyi toplantısının üçüncüsü düzenlendi.

Borrell ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Yedi yılın ardından gerçekleşen ilk konsey toplantısı olduğuna dikkati çeken Borrell, "Irak'ın artık iddialı bir iç gündemi olan bir hükümeti var. Buna pek çok reform dahildir ve Başbakan'ı yolsuzlukla mücadeleyi hükümeti için yüksek bir öncelik haline getirdiği için takdir ediyorum. Bu tür reformları desteklemeye hevesliyiz ve Iraklı dostlarımızı söylemde kalmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Borrell, Irak'ın, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yaptığı katkıya değinerek, "Sadece kendi ülkenize istikrar getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin istikrarına katkıda bulunuyorsunuz." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, AB ile Irak'ın terörle mücadele, bölgesel istikrar ve refah gibi birçok konuda aynı yaklaşıma sahip olduğunun altını çizdi.

Hüseyin de AB ve Irak arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi boyutta olduğunu belirterek, ülkesinin sadece "petrol ülkesi" olmakla kalmayıp, doğal gaz konusunda da yatırımlar yaparak gaz merkezi olmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Avrupa da dahil olmak üzere diğer ülkelere gaz satmak istiyoruz." diyen Hüseyin, ülkesinin bölgenin güvenlik ve ekonomi açısından kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflediğini vurguladı.

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