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Dünya

AB: İran ile nükleer müzakereler doğru yolda ilerliyor

Avrupa Birliğinden (AB) üst düzey bir yetkili, İran ile Viyana'da yürütülen müzakerelerin doğru yönde ilerlediğini ve nihai bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

AA21 Ocak 2022 Cuma 17:56 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:58
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AB yetkilisi, bir dizi konuda "küçük" ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek, "Değerlendirmem, nihai bir anlaşma için doğru yolda olduğumuz yönünde." dedi.

- "ZAMANLAMAYLA İLGİLİ ENDİŞEM VAR"

"(Anlaşmanın) Özünden çok, zamanlamayla ilgili bir endişem var. Çok yavaş gittiğimizi hissediyorum. Zamanlama nedeniyle iyi bir çözüm bulamazsak, bu inanılmaz bir hata olur." diye konuşan yetkili, "Yine de bir anlaşmaya varılacağını ve bunun er ya da geç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için yapılan görüşmelerin 8. turu, yılbaşı nedeniyle verilen 3 günlük aranın ardından 3 Ocak'tan bu yana kesintisiz devam ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, KOEP'in koordinatörlüğünü yapıyor.

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