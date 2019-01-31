14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,1855
  • 5,9663
  • 220.916
  • 104.347
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB İran ile özel ticari mekanizmayı duyuracak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmayı birkaç saat içerisinde resmi olarak duyuracaklarını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mogherini, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Gymnich Toplantısı kapsamında bulunduğu Bükreş'te basına açıklamalarda bulundu.

İran ile Nükleer Anlaşma'nın çalıştığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) buna ilişkin 13 olumlu raporu bulunduğunu anımsatan Mogherini, "İran ile özel amaçlı ticari mekanizmaya ilişkin açıklama birkaç saat içerisinde Fransız, İngiliz ve Alman yetkililer tarafından yapılacak. Söz konusu mekanizma, nükleer anlaşmada öngörüldüğü gibi (İran ile) meşru ticaretin sürmesini sağlayacak." dedi.

Mogherini, AB'nin İran Nükleer Anlaşması'na desteğinin sürdüğünü yineledi.

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirmiş, AB ülkelerine hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetmişti.

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Avrasya Tüneli ücret açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Avrasya Tüneli ücret açıklaması

AİHM'den flaş Rusya kararı! Mahkum etti

AİHM'den flaş Rusya kararı! Mahkum etti

Bakan Koca: İlaç stoklandığı tespit edildi

Bakan Koca: İlaç stoklandığı tespit edildi

AP, Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdı

AP, Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdı

Komşuda büyük kriz: Anlaşmadan zararlı çıkacağız

Komşuda büyük kriz: Anlaşmadan zararlı çıkacağız

CHP'li üye, Uysal'a dert yandı: İlçeyi CHP'den kurtarın

CHP'li üye, Uysal'a dert yandı: İlçeyi CHP'den kurtarın

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu
 

POPÜLER HABERLER

İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu´na çok sert tepki

İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu´na çok sert tepki

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA