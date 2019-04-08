AB, İran'a karşı yaptırımları 1 yıl uzattı

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan 'ciddi insan hakları ihlalleri' nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 13 Nisan 2020'ye kadar uzatılması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, AB'nin İran yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 1 şirket ve 82 kişi bulunduğu ayrıca ülkeye içeride baskı unsuru olarak kullanılabilecek ekipman ve dinleme teknolojileri ihracatının yasak olduğu kaydedildi.