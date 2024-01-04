AB, İran'daki saldırıları kınadı

AB Konseyi, İran'daki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Terör saldırıları sonucu birçok masum sivilin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı vurgulandı.
Açıklamada, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.
- İran'daki saldırılar
Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yolda 2 patlama meydana gelmişti.
Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.
İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.