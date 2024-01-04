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Dünya

AB, İran'daki saldırıları kınadı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran'ın Kirman kentinde düzenlenen, 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
AB, İran'daki saldırıları kınadı
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AB Konseyi, İran'daki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terör saldırıları sonucu birçok masum sivilin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı vurgulandı.

Açıklamada, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

- İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yolda 2 patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

  • ABKonseyiKınama
  • İranTerörSaldırı
  • KirmanKatliamı

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