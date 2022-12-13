AB, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm vurgusunu yineledi

AB Komisyonu üyesi Helena Dalli, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulundaki "İsrail-Filistin için iki devletli çözüm olasılıkları" konulu oturumda AB Komisyonu adına konuşma yaptı.

Bu yıl 120 Filistinlinin İsrail güçlerince öldürüldüğünü belirten Dalli, "BM'nin ölüm sayılarını sistematik şekilde kaydetmeye başladığı 2005'ten bu yana 2022 yılı Batı Şeria'da Filistinliler için en çok ölümün kayıtlara geçtiği yıl oldu." dedi.

Dalli, Filistinli çocuklar için de aynı şekilde en çok ölümün kaydedildiği yılın 2022 olduğunu, 34 çocuk yaştaki Filistinlinin İsrail kuvvetleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

İsrail'deki saldırılarda da 20 İsraillinin öldüğünü belirten Dalli, bunların ardından İsrail'in Filistin'de çok sayıda saldırı düzenlediğini hatırlattı. Taraflara itidal çağrısında bulunan Dalli, "Güç kullanımı orantılı ve uluslararası hukuka uygun olmalı." diye konuştu.

Dalli, bu zeminde İsrail-Filistin meselesine iki devletli çözümün uzak göründüğünü dile getirerek, "Ancak başka alternatif bulunmamaktadır. İki devletli çözüm, iki tarafın halklarına barış, istikrar ve eşit haklar getirilmesi için en iyi yoldur. Bu nedenle AB, Orta Doğu Barış Sürecini canlandırmanın yollarını aramak üzere Orta Doğu'daki ortakları, ABD ve diğer aktörlerle aktif olarak çalışmaktadır." şeklinde konuştu.

İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmek için anlaşmalar yaptığını hatırlatan Dalli, bu durumu Orta Doğu Barış Sürecine ivme kazandıracak şekilde kullanmak üzere ihtimalleri araştırdıklarını kaydetti.