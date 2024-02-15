İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7411
  • EURO
    33,2453
  • ALTIN
    1980.91
  • BIST100
    9269.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB, İsrail ile ticari anlaşmayı askıya alıp almayacağını tartışıyor
Dünya

AB, İsrail ile ticari anlaşmayı askıya alıp almayacağını tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İsrail ile yapılan ticari anlaşmayı askıya alıp almayacağına kısa zamanda karar vereceğini söyledi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 16:40 - Güncelleme:
AB, İsrail ile ticari anlaşmayı askıya alıp almayacağını tartışıyor
ABONE OL

Borrell, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdikleri mektupta talep ettikleri, İsrail ile ticari anlaşmaların gözden geçirilmesi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

"Başbakanların mektubunu inceliyoruz ve yakında size bu konuda bir şeyler söyleyebileceğim." diyen Borrell, AB'nin İsrail ile yapılan anlaşmanın askıya alınıp alınmaması konusunda kısa zamanda karar vereceğini kaydetti.

Sanchez ve Varadkar, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e hitaben gönderdikleri mektupta, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyan ticari anlaşmanın, insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için "acilen gözden geçirilmesini" istemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.