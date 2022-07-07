AB, İsrail'in El Halil'deki ''tehcir'' uygulamasını yasa dışı olarak değerlendirdi

Von Burgsdorff, AB ülkelerinin temsilcileri ve Filistin'deki büyükelçileri ile Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta beldesine yaptığı ziyaretin ardından basın toplantısı düzenledi.

AB yetkilisi Von Burgsdorff, İsrail'in Mesafir Yatta sakinlerini yerinden etme kararının "yasa dışı ve uluslararası insancıl hukuka aykırı" olduğunu kaydetti.

İsrail mahkemesinin bölge sakinlerini yerinden etme kararının ardından durumu öğrenmek için bölgeye geldiklerini söyleyen Von Burgsdorff, karardan geriye dönüşün yine ancak İsrail'in siyasi kararıyla olacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Filistin Yönetimi'ne yaptığı ziyareti ilgiyle takip ettiklerini anlatan Von Burgsdorff, ziyaretin, sivilleri koruma yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e baskı olacağını umduklarını aktardı.

Büyükelçiler ve temsilcilerin, Mesafir Yatta sakinlerinin acılarını ülkelerinin başkentlerine ileteceklerini dile getiren Von Burgsdorff, "Bölge sakinlerine enerji, gıda, su ve barınak sağlayarak destek olmalıyız." dedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında 1200'den fazla Filistinliyi Mesafir Yatta'daki yerleşim bölgelerinden tahliye etme ve evlerini yıkma kararı vermişti.

Mesafir Yatta, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tehcir ederek bu bölgelerde uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim birimlerini artırmak ve genişletmek için sistematik politika uyguladığı en önemli bölgelerden biri.

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin yaşadığı, 8 köyden oluşan ve çöl ikliminin hakim olduğu bu bölgeyi 1980'lerin başında "askeri eğitim alanı" ilan etti.