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AB kadın düşmanıI! 

Her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı Avrupa Birliği ülkelerinde kadına yönelik saldırı ve şiddet korkunç boyutlara ulaştı. Sadece Fransa’da 2019 yılında öldürülen kadınların sayısının 137 olduğu açıklandı. 

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, kıta genelinde her üç kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını bildirdi. Kadına yönelik şiddetin esasen tüm insanlığı hedef aldığını vurgulayan Mogherini, “Buna ne dünyada ne de Avrupa’da müsaade etmeliyiz ancak tüm kararlılığımıza rağmen bu zorluğun üstesinden gelmeye çok uzağız” ifadelerini kullandı. Mogherini, sorunun ‘alarm verici’ düzeyde olduğuna dikkati çekerek, “Avrupa’da her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Kıtada cinsel istismar ve kaçakçılığa maruz kalan mağdurların hemen hemen hepsi kadınlardan oluşuyor” dedi. Kadın cinayetlerinin tartışıldığı ülkeler arasında bulunan Fransa, kadına yönelik şiddetin en fazla görüldüğü AB ülkelerinin başında geliyor. Geçtiğimiz yıl 121 kadın, eşi ya da erkek arkadaşı tarafından öldürülürken, 2019 yılının başından bu yana 137 kadın şiddet sonucu hayatını kaybetti. 

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