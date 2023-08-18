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Dünya

AB kara kışa hazırlanıyor! Yüzde 90'ı dolduruldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birlik üyesi ülkelerin doğal gaz depolarının doluluk oranının yüzde 90'ı aştığını ve bunun kış döneminde enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 12:37 - Güncelleme:
AB kara kışa hazırlanıyor! Yüzde 90'ı dolduruldu
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Von der Leyen, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından, AB gaz depolarının doluluk durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

"AB gaz depoları, planlananın çok öncesinde yüzde 90 seviyeye ulaştı." ifadesini kullanan von der Leyen, depolanan gazın kış döneminde enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Von der Leyen, Rus gazından vazgeçtiklerine işaret ederek, enerji kaynak çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Gas Infrastucture Europe verilerine göre de bugün itibarıyla üye ülkelerdeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90,12 seviyesinde bulunuyor.

Normal dönemlerde yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen AB ülkelerinde 110 milyar metreküp kadar doğal gaz depolama kapasitesi mevcut.

AB ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde doğal gazın yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu. Savaşla birlikte Rusya'da AB'ye doğal gaz sevkiyatı yüzde 8 seviyesine kadar düştü.

Birlik ülkeleri, savaşın başlamasıyla yer altı doğal gaz depolarını kış aylarına kadar doldurmayı zorunlu kılacak yasal düzenlemeler hazırlamıştı.

Bu kapsamda, gaz depolarında bu yıl 1 Kasım'a kadar yüzde 90 doluluğa ulaşılması planlanmıştı. Ulaşılan son seviyeyle AB, hedefini yaklaşık 2,5 ay önce yakalamış oldu.

  • AB doğal gaz depoları
  • enerji arz güvenliği
  • Ursula von der Leyen

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