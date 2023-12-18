AB: Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Borrell, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, uluslararası seyrüsefer ve deniz güvenliğinin kesintiye uğratılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, buna son verilmesi gerektiğini kaydetti.

AB'nin, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını şiddetle kınadığını vurgulayan Borrell, "Barış ve güvenliğe yönelik bu tehditlere etkili şekilde karşı koymak için ortaklarımızla koordinasyon halindeyiz." ifadesini kullandı.

- Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Husiler, daha sonra İsrail limanlarına giden tüm gemilerin Kızıldeniz'den geçmesine engel olacaklarını açıklamıştı.