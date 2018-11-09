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AB Komisyonu, Yunanistan ve Bulgaristan arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattına kamu desteğini onayladı

Avrupa Birliği Komisyonu, Yunanistan ve Bulgaristan arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattına kamu desteği sağlanmasına onay verdi.

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AB Komisyonu, Yunanistan ve Bulgaristan arasında yapılacak doğal gaz boru hattı projesine sağlanacak kamu desteklerine onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, enerji arz güvenliğini ve iki ülke iş birliğini artıracak projenin, AB kamu destekleme kurallarıyla uyumlu bulunduğu bildirildi.

Proje ile Yunanistan'ın Gümülcine ve Bulgaristan'ın Eski Zağra şehirleri arasında toplam 182 kilometrelik doğal gaz boru hattı inşa edilecek. Toplam 240 milyon avroluk projenin, 2021 yılında faaliyete geçmesi ve yılda 3 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Üye ülkelerin kamu desteklerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklerini, sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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