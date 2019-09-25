23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,689
  • 6,2569
  • 279.435
  • 101992
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Macaristan'a tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Macaristan'ın göçmen karşıtı tutumunu eleştirerek, '(Macaristan Başbakanı) Viktor Orban'ın, tıpkı zamanında Macarlar gibi zülme uğrayan Müslümanlara Avrupa'da yer olmadığına yönelik açıklamalarını kabul edemiyorum.' ifadelerini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

1 Kasım'da görevi sona erecek Juncker, Belçika'nın Flamanca yayın yapan resmi televizyon kanalı VRT NWS'ye röportaj verdi.

Görevi boyunca, göçün AB politikalarını önemli derecede etkilediğini dile getiren Juncker, üye ülkelerin göçmen alımını düzenleyecek bir kota sistemi ortaya koyduğunu anımsattı.

Juncker, üye ülkelerin bu kota sistemine ilişkin yükümlülüklerini yerine getireceklerine söz verdiklerini belirterek, "Ancak üye ülkeler sözlerini tutmadı. Örneğin Polonya, Katolik bir ülke değil mi? Ama sözünü yerine getirmedi." diye konuştu.

Macaristan'ın göçmen karşıtı tutumunu eleştiren Juncker, "(Macaristan Başbakanı) Viktor Orban'ın, tıpkı zamanında Macarlar gibi zülme uğrayan Müslümanlara Avrupa'da yer olmadığına yönelik açıklamalarını kabul edemiyorum." vurgusu yaptı.

- "Brexit anlaşması konusunda ümitliyim"

Juncker, İngiltere'nin birlikten ayrılması konusunda ise "Ben her zaman Brexit referandumunun kaybedileceğine inanıyordum." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birçok telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Juncker, "Anlaşma sağlanacağına dair ümidim var." diye konuştu.

Juncker, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesini öngören tedbir maddesine ilişkin sorunların acilen çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

- "Senden daha az alkoliğim"

Röportajı yapan gazetecinin "Alkolik misiniz?" sorusuna Juncker, "NATO Zirvesi'nde siyatiğim nedeniyle çok ciddi ağrı çekiyordum. Günde sadece 1 bardak içki içiyorum. Senden daha az alkoliğim." yanıtını verdi.

Geçen sene düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde ayakta durmakta zorlanan Juncker'in sarhoş olduğu iddia edilmişti.

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

MB'den enflasyon mesajı

MB'den enflasyon mesajı

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

Siyonist İsrail güçleri, Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

Siyonist İsrail güçleri, Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

Öldürülmeden önce yazdığı mektupta her şeyi anlatmış

Öldürülmeden önce yazdığı mektupta her şeyi anlatmış

'Keşmir'in destekçisi iki ülke var; Türkiye ve Pakistan'

'Keşmir'in destekçisi iki ülke var; Türkiye ve Pakistan'

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler
 

POPÜLER HABERLER

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Türkiye tahminleri tutmuştu... Korkutan deprem uyarısı

Türkiye tahminleri tutmuştu... Korkutan deprem uyarısı

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA