AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Danielsson: Türkiye'nin çabası muhteşem

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson, Türkiye'nin, ülkedeki Suriyelilerden kayıp bir nesil oluşmaması için büyük çaba gösterdiğini belirterek, "(Türkiye) Yüz binlerce Suriyeli çocuğun okula gitmesini sağladı." dedi.

AB öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD-ASAM) iş birliğinde, Suriyeli çocuklar için Ankara'da sanatsal etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Danielsson, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ülkedeki Suriyeliler için büyük çaba harcadığına dikkati çekti.

Danielsson, "Türkiye, Suriyeli mültecilerden oluşan bir kayıp nesil olmamasını sağlamaya çalışıyor ve bu çerçevede muhteşem bir çaba sergiledi. Yüz binlerce Suriyeli çocuğun okula gitmesini sağladı." diye konuştu.

Etkinliğe destek veren UNICEF ve SGDD-ASAM'a teşekkür eden Danielsson, AB'nin, Suriyelilere önemli miktarlarda destek sağladığını, 3 milyar avroluk desteğin hazırlıklarının da yapıldığını söyledi.

UNICEF, SGDD-ASAM ve Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezinin iş birliğinde, Suriyeli çocuklara daha güvenli bir ortam yaratmak, zihinsel, duygusal ve psiko-motor gelişimlerini iyileştirmek adına çalışmalar gerçekleştiriliyor.