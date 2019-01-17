AB Komisyonu Sözcülüğü: Rusya'nın tutukladığı 24 Ukraynalı askeri serbest bırakmasını bekliyoruz
Avrupa Birliği (AB), Rusya tarafından Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan Ukrayna askerlerinin ivedilikle ve şartsız serbest bırakılması çağrısında bulundu.
- AA
AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Rusya'nın tutukladığı 24 Ukraynalı askeri, ivedilikle ve şartsız olarak serbest bırakmasını ve askerlerin yasal temsillerinin ve konsolosluk yetkilileriyle iletişiminin kısıtlanmamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, AB, Rusya'nın Kerç Boğazı ve Azak Denizi'nde güvenli geçişi sağlaması uyarısını da yineledi.
Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde görevli 24 askeri personelin tutukluluk süresini 24 Nisan'a kadar uzatmıştı.
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