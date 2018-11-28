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AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Bulc: Türkiye ile gurur duyulmalı

AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Bulc, 'Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle (Türkiye) gurur duyabilirsiniz.' dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, "Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle (Türkiye) gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte İstanbul, havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu." dedi.
 
Bulc, AB Komisyonu'nda Türk gazetecilerle bir araya geldi.
 
Türkiye'nin bölgesel ve jeo-stratejik pozisyonunun farkında olduğunu belirten Bulc, AB-Türkiye arasında verimli ve yapıcı bir biçimde işbirliği gerçekleştirmenin kendileri açısından önem taşıdığını söyledi.
 
Ulaştırmanın, ticari, ekonomik, sosyal ve siyasi işbirliğinde çok önemli olduğun vurgulayan Bulc, "Ulaştırmanın, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde olumlu siyasi gündemin bir parçacı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
 
Bulc, Avrupa ve Türkiye arasında ulaştırma alanında yapıcı toplantılar yapıldığını ve Türkiye'ye önümüzdeki dönemde 2 ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.
 
Türkiye ve AB arasında ulaştırma alanında geçen yıl yüksek siyasi diyaloğun başlatıldığını hatırlatan Bulc, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'la 5 Şubat tarihinde Brüksel'de toplantı yapacaklarını söyledi.
 
Bulc, AB-Türkiye arasında havacılık ilişkilerinin önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte İstanbul havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu." değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye ve AB arasında kapsayıcı havacılık anlaşması yapmak istediklerini belirten Bulc, bu konudaki çalışmalarında anlaşma sağlanmasının yıllık 5 milyar avroluk gelir sağlayacağını, bilet fiyatlarını indireceğini ve 48 bin yeni istihdam ortaya çıkaracağını iddia etti.
 
Altyapı alanında özellikle demiryollarında işbirliğinin önemli olduğunu anımsatan Bulc, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı projesine 270 milyon avro katkı sağladıklarını hatırlattı.
 
Bulc, karayolları güvenliği konusunda da AB ile Türkiye arasında yakın siyasi işbirliği olduğunu anımsatarak, mevcut durumda Türkiye karayollarında ölümlü kazaların yüksekliğine dikkat çekti.

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