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Dünya

AB Komisyonundan ''yabancılara'' seyahat kısıtlamasının 15 Haziran'a uzatılması çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerden, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat yasağının 15 Haziran'a kadar uzatılması talebinde bulundu.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 19:29 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 19:29
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Komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB'nin dış sınırlarını kapatmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen bölgesine girişinin kısıtlanmasının, 15 Haziran'a kadar uzatılması talep edildi.

Bazı Schengen ülkelerinin Kovid-19 ile mücadele önlemlerini hafifletmeye başlatsa da durumun "kırılganlığını koruduğu" belirtildi.

Öte yandan, AB Komisyonu tarafından hazırlanan düzenlemede, AB veya AB dışındaki Schengen ülkelerinde oturum veya çalışma izni olan kişilerin, Kovid-19 ile ilgili çalışma yürüten bilim insanları ve sağlık çalışanlarının muaf olacağı belirtilmişti.

AB'nin seyahat kısıtlaması, tüm Schengen ülkelerinin yanı sıra İzlanda, İsviçre, Norveç ve Lihtenştaynı da kapsıyor.

İşte Bayraktar TB2

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