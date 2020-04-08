İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7773
  • EURO
    7,375
  • ALTIN
    359.69
  • BIST100
    93225.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB Komisyonu'ndan ''yabancılara'' seyahat kısıtlamasının 15 Mayıs'a uzatılması çağrısı
Dünya

AB Komisyonu'ndan ''yabancılara'' seyahat kısıtlamasının 15 Mayıs'a uzatılması çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine seyahat yasağının 15 Mayıs'a kadar uzatılması talebinde bulundu.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 19:18 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 19:21
ABONE OL


AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Komisyon, Schengen ülkelerine ve (AB üyesi olmayan) Schengen Bölgesinin ortak üyelerine zaruri olmayan seyahatlerin yasaklanması kararının, 15 Mayıs'a uzatılması çağrısında bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yasak, Schengen ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre gibi AB üyesi olmayan toplam 30 ülkeyi kapsıyordu.

AB liderleri, 17 Mart'ta üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onaylamıştı.

- "Küresel pandemi ancak birlikle çözülebilir"

Öte yandan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Virüs dünyanın her yerinde yenilmedikçe, hiçbir yerinde yenilemez. Küresel bir pandemi ancak birlik, kararlılık ve aciliyet içeren küresel eylemlerle çözülebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Borrell, söz konusu salgının özellikle sağlık sistemi gelişmemiş ve temiz suya erişimi olmayan ülkeler için yıkıcı etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren uygulama: 'Askıda sebze meyve'

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular
Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.