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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Iran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

AA09.01.2020  16:55 - Güncelleme: 09.01.2020  16:55

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Michel, Ukrayna Havayollarına ait uçağın dün İran'ın başkenti Tahran'da düşmesiyle ilgili taziyelerini iletti.

Michel, bölgesel duruma ilişkin AB'nin gerginliği azaltmak için tüm taraflarla irtibat kurmaya hazır olduğunu aktardı.

Bölgede gerginliği artıracak girişimlerinden kaçınılması çağrısında bulunan Michel, İran nükleer anlaşmasının yıllar süren müzakereler sonrasında elde edilen büyük bir kazanç olduğunu, Tahran yönetiminin geri çevrilemeyecek adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

Michel, AB'nin kendi vizyonu ve çıkarları olduğunu, üye ülkelerle iş birliği yaparak uluslararası bir rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de AB'nin bölgede sorumlu ve istikrar sağlayan bir rol oynadığını ifade etti.

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